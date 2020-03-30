Bakan Selçuk: Öğretmenlerimiz büyüklerimizin evde kalmalarını destekleyecek
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Selçuk, Güncel

Bakan Selçuk: Öğretmenlerimiz büyüklerimizin evde kalmalarını destekleyecek

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okul müdürleri, muhtarlarla iletişim kurarak, 65 yaşından büyüklerin ihtiyaçlarının karşılanması ve öğretmenlerimizin büyüklerimizle konuşarak, evde kalmalarına destek olmaları sağlanacak" dedi.

30.03.2020 16:09 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:09
Bakan Selçuk: Öğretmenlerimiz büyüklerimizin evde kalmalarını destekleyecek

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okul müdürleri, muhtarlarla iletişim kurarak, 65 yaşından büyüklerin ihtiyaçlarının karşılanması ve öğretmenlerimizin büyüklerimizle konuşarak, evde kalmalarına destek olmaları sağlanacak" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Ziya Selçuk, 81 ilin milli eğitim müdürleri ile telekonferansla toplantı yaptı. Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmasında, öğretmenlerden ve eğitim yöneticilerinden, öğrencilerin ve toplumun yararına faaliyetlerde yer almak için görevlendirilmeleri yönünde çok sayıda talep aldıklarını belirterek, sorumluluk yaklaşımı için teşekkür etti.

'ÖĞRETMENLERİMİZ BÜYÜKLERLE KONUŞACAK'Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ve alandaki uzmanların, koronavirüs salgınının kontrol altına alınması konusunda 2 haftanın önemine dikkat çektiğini belirten Bakan Selçuk, bu dönemde özellikle 65 yaşını aşmış büyüklerin evden çıkmamalarına destek için yapılan çalışmaların ülke çapında sistemli yürütüleceğini söyledi. Selçuk, "Okul müdürleri, muhtarlarla iletişim kurarak, 65 yaşından büyüklerin ihtiyaçlarının karşılanması ve öğretmenlerimizin büyüklerimizle konuşarak, evde kalmalarına destek olmaları sağlanacak" dedi.'HER İLDE KRİZ MASASI KURULDU'

Her ilde salgınla ilgili işlevsel kriz masası kurulduğunu belirten Bakan Selçuk, bu yapıların Ankara ile sürekli irtibatta olduğunu kaydetti. Selçuk, il milli eğitim müdürleri ile yaptığı toplantıda uzaktan eğitim konusunda bilgiler paylaşarak, okulla ilgili motivasyonu korumak için yapılan çalışmalarla ilgili de görüş alışverişinde bulundu. Bakan Selçuk ayrıca üretimleriyle topluma destek olan meslek lisesi öğrenci ve öğretmenlerine il müdürleri aracılığıyla bir kez daha teşekkür etti. 


Kaynak: DHA

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