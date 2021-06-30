Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Hakkari'de gençlerle rafting yaptı Açıklaması
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Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Hakkari'de gençlerle rafting yaptı Açıklaması

Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim Sümbül Dağı'nın eteğinde, Zap Suyu'nda yapacağımız çok işler var. Çocuklarımızın bu ülkenin bayrağını daha yükseklere taşıyacak bir enerjiyle dopdolu olmalarını çok önemsiyorum.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim Sümbül Dağı'nın eteğinde, Zap Suyu'nda yapacağımız çok işler var. Çocuklarımızın bu ülkenin bayrağını daha yükseklere taşıyacak bir enerjiyle dopdolu olmalarını çok önemsiyorum." dedi.

Bakan Selçuk, Hakkari'deki programları kapsamında Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti, telafi eğitimi kapsamında bahçede oluşturulan alanda öğrencilerle çeşitli etkinliklere katıldı.

Daha sonra Vali ve Belediye Başkanvekili İdris Akbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve AK Parti İl Başkanı Amdulmuttalip Özbek ile Depin bölgesine geçen Bakan, gençlerle Zap Suyu'nda rafting yaptı.

Bakan Selçuk, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerin heyecanının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Bu tür faaliyetlerin salgından sonra da sürmesi gerektiği yönünde mesaj aldıklarını belirten Selçuk, şöyle konuştu:

"Dün Yüksekova'da Ahmed-i Hani Ortaokulu'nda çocuklarla, gençlerle voleybol oynadık. Spor salonu, akıl oyunları, o kadar çok zenginleştirilmiş faaliyetler var ki aslında burada sadece okulların kendi faaliyeti değil Türkiye'nin tüm birikimi var. Sayın Valimizin organizasyonunda bütün kurumlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın hepsinin destekleri var. Çocuklarımızın bu dönemde ruhsal olarak daha da iyileşmeleri, kendilerini iyi hissetmeleri için çok güzel ortamlar var. Dün yine kayak merkezindeki kamp alanındaydık. Yüzlerce çocuğumuz, yüzlerce etkinlik yapıyor."

Bu etkinliklerin çocukların kişiliklerinin gelişmesine ve olgunlaşmasına hizmet edeceğini aktaran Selçuk, çocukların sporda, sanatta, kültürde son derece başarılı faaliyetler yaptığını vurguladı.

Yine bir spor salonunda çocuklarla bir araya geldiğini anlatan Selçuk, şunları kaydetti:

"En az 15-20 grupta çocuklar heyecanlı şekilde akıl, zeka oyunları, tenis maçları ve diğer bütün etkinliklerle 'evet Ziya Hoca eğitim bu olmalı' şeklinde sanki bana haykırıyorlardı. Ekip arkadaşlarımızla beraber burada Hakkari'nin güzelliklerini yaşamak, yaşatmak, buradan tüm Türkiye'ye selam söylemek ve 'buradaki güzellikler anlatmakla bitmez' diyerek noktalamak gerçekten çok önemli. Ben şöyle bir karara da vardım, kendi içimde, buraya daha çok öğrencimiz daha çok öğretmenimiz gelmeli. Bizim Sümbül Dağı'nın eteğinde, Zap Suyu'nda yapacağımız çok işler var. Çocuklarımızın bu ülkenin bayrağını daha yükseklere taşıyacak bir enerjiyle dopdolu olmalarını çok önemsiyorum."

Dün Yüksekova'da kar olmadığı için patenlerle kayak çalışması yapan çocukları gördüğünü belirten Selçuk, "Ama o kadar başarılılar ki milli takımda, takımlarda çok başarılılar ve neredeyse takımların yarısından fazlası Yüksekovalı çocuklarımızdan oluşuyor. Bu bize şöyle bir mesaj veriyor. Aslında bir müjdemiz de oraya. Kayak odaklı bir spor lisesine de ihtiyaç olduğunu görüyoruz. ve bundan sonra buradaki spor, sanat, kültür faaliyetlerini eğitimle bütünleşmiş şekilde yürümesi için elimizden gelen gayreti fazlasıyla göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Hakkari'de gençlerle rafting yaptı Açıklaması
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Hakkari'de gençlerle rafting yaptı Açıklaması
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Hakkari'de gençlerle rafting yaptı Açıklaması
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Hakkari'de gençlerle rafting yaptı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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