Bakan Selçuk, öğrencilerle açık hava söyleşisinde buluştu
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Bakan Selçuk, öğrencilerle açık hava söyleşisinde buluştu

Bakan Selçuk, öğrencilerle açık hava söyleşisinde buluştu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da 11 ilkokul öğrencisiyle açık hava söyleşisinde bir araya geldi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da 11 ilkokul öğrencisiyle açık hava söyleşisinde bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Altındağ ve Mamak ilçelerinde yaşayan 11 ilkokul öğrencisiyle mesafe ve hijyen kurallarını dikkate alarak, açık hava söyleşisinde buluştu. Öğrencilerle sohbet eden Bakan Selçuk, "Ben her gün sizlerle buluşmaya çalışıyorum; ama sizin bayramınız olan bu haftada bir arada olmak, bana ayrı bir mutluluk veriyor. 23 Nisan bu sene kutlu olsun, diye değil mutlu olsun, diye program yaptık. Salgın döneminde mutluluk daha çok öne çıktı" dedi.

Bakan Selçuk, öğrencilerin 'En büyük korkunuz ne?' sorusuna, "Çocuklarımızın, sizlerin geleceğine ilişkin olarak olması gerekenleri yapamamak. Sizler için parlak bir gelecek kurmakta eksik bazı şeyler bırakmak. Biz elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz, yeter ki sizlerin geleceği güzel olsun" yanıtını verdi.'EBA BENİM İÇİN EN ÖNEMLİ PROJELERİNDEN BİRİ'Bakan Selçuk, EBA'nın bütün dünyada marka haline geldiğini belirterek, "Bazen daha da geliştirmemiz gerekiyor, işlerin tam istediğimiz gibi gitmediği de oluyor; ama bunlar, hayatın cilvesi. Bunu da olağan karşılamaya çalışıyoruz. EBA benim için Milli Eğitim Bakanlığı'nın en önemli projelerinden biri" diye konuştu.Bakan Selçuk, öğrencilere ruhlarını, beyin gelişimlerini beslemek için bol bol kitap okumalarını tavsiyesinde bulundu. Selçuk, "Bu dönem, bir enstrüman çalmayı öğrenmek için fırsat olabilir. Bugünlerde internetten de bunu öğrenebilirsiniz. Sporun bir alanıyla ilgilenmenizi çok isterim. Duygusal rahatlık ve duygusal olarak kendini iyi hissetmek, mutlu olmak çok daha önemli hale geldi. Sanatla uğraşmak, zor dönemlerin ilacıdır. Fırsat buldukça yazın, yazma konusunda kendinizi geliştirirseniz kitap okuma konusunda çok rahatlarsınız. Çok sevdiğiniz bir iki arkadaşınızla bazı paylaşımlarda bulunmak önemli. Çok kişi olmadan, açık havada ya da dijital ortamda da bir buluşma olabilir" dedi. 

Öğrencilerin, 'Pergel' ile arasının nasıl olduğunu sorması üzerine Bakan Selçuk, "'Pergel' barınaktan ilk geldiğinde çok hastaydı, o kadar zayıftı ki bacakları pergel gibiydi. O yüzden adını böyle verdik. Hemen her gün öğle vakti buluşuyoruz. Onu beslemek, yemek vermek, onunla oynamak benim için büyük bir eğlence. Çocukluğumu hatırlatıyor. Çocukken köpeklerimle oynadığım oyunları hatırlatıyor" yanıtını verdi. 


Bakan Selçuk, öğrencilerle açık hava söyleşisinde buluştu
Bakan Selçuk, öğrencilerle açık hava söyleşisinde buluştu
Bakan Selçuk, öğrencilerle açık hava söyleşisinde buluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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