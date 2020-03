Bakan Selçuk: Öğrencilerin mağdur olmaması için her türlü senaryolar hazır MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirlerine ilişkin, "Bütün okullarımızın nisan ayında yapılacak ara tatili de öne alarak 16 Mart'tan 30 Mart'a kadar tatil edilmesi kararlaştırılmıştır.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirlerine ilişkin, "Bütün okullarımızın nisan ayında yapılacak ara tatili de öne alarak 16 Mart'tan 30 Mart'a kadar tatil edilmesi kararlaştırılmıştır. Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen koronavirüs toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bakanlıkta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantıda; öğrenci, öğretmen ve velilerin sağlığı için yurt genelindeki tüm okulların nisan ayındaki ara tatili de öne alarak 16 Mart'tan 30 Mart'a kadar tatil edilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

'23 MART'TAN İTİBAREN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ BAŞLAYACAK'Türkiye'nin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ücretsiz olarak sunduğu uzaktan öğrenme sistemleri ve özel olarak hazırlanan TV ders programlarıyla bu alanda da model ülke olmaya hazır olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, "16-30 Mart arasındaki iki haftalık tatilde öğrencilerimizin ilk bir haftayı evlerinde istirahat ederek geçirmelerini rica ediyoruz. 23 Mart Pazartesi gününden itibaren de sunacağımız alternatifler üzerinden evdeki uzaktan eğitim süreçleri başlayacaktır. Elazığ depremi sonrasında depremzede öğrencilerimizin telafi eğitiminde büyük kolaylıklar sunan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) yenilenen yüzüyle bu süreçte de yine önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak. Bu kapsamda, ilk ve orta dereceli tüm okullarımızda haftalık ders programları yeniden yapılandırılarak, EBA ile internet üzerinden ve TRT aracılığıyla da televizyon ekranlarından gerekli telafi eğitimi desteği sunulacaktır. Bunla ilgili olarak hangi teknoloji ile hangi tekniği vereceğimize ilişkin bir alt yapı hazırladık. Bunu sizlerle de paylaşacağız. Öğretim kademelerine göre internet mi, televizyon kanalı mı, tam gün mü, yarım gün mü, ne şekilde olacak senkron mu olacak, asenkron mu olacak, bunlar ile ilgili de tüm alt yapı çalışmalarımız hazır vaziyette. Bunu da bir tablo haline getirdik. Elazığ depremi sonrasında uyguladığımız bu sistematiği bu tatil döneminde de şimdi bu uzaktan eğitim ile devam ettireceğiz" diye konuştu.'YÜZ YÜZE TELAFİ PROGRAMLARI DA UYGULANACAK'Selçuk, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan öğrenciler ile Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava hazırlanan öğrencilerin EBA üzerinden hazırlıklarına devam edebileceğini kaydetti. Bakan Selçuk ayrıca, EBA kullanımında tüm operatörlerden ücretsiz 3 GB internet imkanı sağlanacağını söyledi. Selçuk, "Tüm sınıflar düzeyinde zorunlu tatil tamamlandığında yüz yüze telafi programları da uygulanacaktır" dedi.'TEDBİRLER ÜÇ AŞAMALI OLARAK HAYATA GEÇİRİLDİ'Tüm okullarda eğitim dışı saat ve günlerde dezenfeksiyon çalışmalarının yoğunlaştırılmış program çerçevesinde sürdüğünü aktaran Selçuk, "Ayrıca, öğretmen ve yardımcı personellerimizin de uzaktan öğrenme yöntemiyle salgın hastalıklara karşı koruyucu ve önleyici tedbirlerle ilgili mesleki gelişim programına katılımları sağlanacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı yeni tip koronavirüse karşı tedbirlerini üç aşamalı olarak hayata geçirdi. Okullarda ve sosyal medyada bilgilendirme çalışmaları, eğitim dışı saat ve günlerde eş zamanlı hijyen, her zaman ve her yerden ücretsiz olarak erişilebilen uzaktan eğitim altyapısı hazırlandı" ifadelerini kullandı.'AİLELERİ TEKNİK DATAYLARLA İLGİLİ BİLGİLENDİRECEĞİZ'Bakan Selçuk, öğrenci, öğretmen ve velilerin uzaktan eğitim sürecini rahat bir şekilde geçirebilmesi için 444 0 632 numaralı MEBİM çağrı merkezi üzerinden 7 gün 24 saat destek ve yönlendirme hizmeti alabileceğini belirterek, sözlerini söyle sürdürdü: "Bu süreçte en önemli görev hiç şüphesiz ebeveynlerimize düşüyor. Bildiğiniz gibi dünyanın birçok ülkesinde okullar tatil edildi ve çok uzun süreli tatiller söz konusu. Bu tatil süresince Evlatlarımızın sağlığı için önce kendi sağlımıza dikkat etmemiz Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan uyarı ve tavsiyeleri dikkatle uygulamamız gerekiyor. Başta da söylemiş olduğum gibi bu konuda çocuklarımızın önümüzdeki bu ilk bir haftayı evlerinde istirahat edip dinlenerek, kitap okuyup, müzik dileyip, bireysel sporlar yaparak veyahut hobileriyle ilgilenerek vakit geçirmelerini rica ediyoruz. Okuma becerilerini geliştirecek çocuk edebiyatı örneklerini okumaları bizim açımızdan çok önemli. Çünkü okuduğunu anlama için bu tür örneklerin okunması son derece önemli. 23 Mart'ta uzaktan eğitime başlarken teknik detaylar konusunda ailelerimizi ayrıca bilgilendireceğiz. Bütün bu yapmaya çalıştığım açıklamalar bazı konularda yarından itibaren daha ayrıntılı bir biçimde sizlerle paylaşılacak. Çocuklarımızın eğitiminin aksamaması için ne tür tedbirler alınması gerekiyorsa fazlasıyla almış durumdayız. Ama karşılaşabileceğimiz durumlar içinde senaryolarımız hazır tüm toplumun desteğini bekliyoruz."'HER TÜRLÜ SANARO HAZIR'Bakan Selçuk, tatil sürecinin uzama ihtimali ve okulların geç kapanması ihtimaliyle ilgili soru üzerine, "Öğrencilerin sınavı dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır. Eğer 'a veya b senaryoları olursa' öğrencilerimiz ne şekilde etkilenir, olumsuz etkilenmemeleri için ne türlü tedbiri alırız, her türlü paketimiz hazır. Bu paketi Külliye'deki toplantıda sunma imkanımız oldu" dedi.Görüntü Dökümü: ------------------------

