Bakan Selçuk: Öğrencilerimizin okullarda atölyelerle tanışması çok önemli
Haberler » Güncel » Bakan Selçuk: Öğrencilerimizin okullarda atölyelerle tanışması çok önemli - Haber

Bakan Selçuk: Öğrencilerimizin okullarda atölyelerle tanışması çok önemli

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğrencilerimizin okullarda atölyelerle tanışması ve meslekle ilgili bazı farkındalıklar yaşaması bizim için çok önemli" dedi.

13.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:42
Bakan Selçuk: Öğrencilerimizin okullarda atölyelerle tanışması çok önemli
MİLLİ Eğitim Bakanı , "Öğrencilerimizin okullarda atölyelerle tanışması ve meslekle ilgili bazı farkındalıklar yaşaması bizim için çok önemli" dedi.

Bakan Selçuk, Valisi Şehmus Günaydın'ı ziyaret etti. Basın mensuplarına açıklama yapan Selçuk, Kayseri'de eğitim- öğretim faaliyetlerini değerlendireceklerini belirterek, "Bugün Erciyes Anadolu Holding'in bağış olarak yaptığı 100 tasarım beceri atölyesini hayata geçireceğiz. Bu anlamda ayrıca bir mutluluğumuz var. Öğrencilerimizin okullarda atölyelerle tanışması ve meslekle ilgili bazı farkındalıklar yaşaması bizim için çok önemli. Bugün burada yapacağımız faaliyetlerde ve değerlendirmelerde Kayseri ilimizin eğitimle ilgili gelecek projelerini aynı zamanda istişare etme olanağımız olacak" dedi.


- Kayseri
Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler