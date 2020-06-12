Bakan Selçuk: Öğrencilerimizin ilk ihtiyacı duygusal açıdan rahatlamak MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzun bir aradan sonra öğrencileri ile buluşacak öğretmenlerin ilk gün için kendisinden öneri istemesi üzerine, "Öğrencilerimizin ilk ihtiyacı duygusal açıdan rahatlamak" dedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzun bir aradan sonra öğrencileri ile buluşacak öğretmenlerin ilk gün için kendisinden öneri istemesi üzerine, "Öğrencilerimizin ilk ihtiyacı duygusal açıdan rahatlamak" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Selçuk, 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programı kapsamında Iğdır'da görev yapan eğitimciler ile video konferans yöntemi ile bir araya geldi. Bakan Selçuk, görüşmede uzaktan eğitimin başladığı ilk günlerde ev ev, köy köy gezerek öğrencilerinin evlerindeki televizyonlarda EBA TV'yi ayarlamak için çaba sarf eden meslektaşlarına teşekkür etti.

Öğretmenler de uzun bir ayrılık ve özlemin ardından öğrencileriyle buluşacakları ilk günler için Bakan Selçuk'tan öneriler istedi. "Öğrencilerimizin ilk ihtiyacı duygusal açıdan rahatlamak" diyen Bakan Selçuk, çocukları evlerinde hareketsiz kaldıkları bir dönemin ardından duygusal temalı ve hareket edebilecekleri oyunlarla rahatlatıp motive etmek gerektiğine dikkat çekti. Bakan Selçuk, "Hangi yaşta, hangi etkinlikler yapılabileceğine dair kaynakları hazırlıyoruz, bunları sizlere paylaşacağız" dedi. Yaz tatilinin değerlendirilmesi için hazırlıklar yapıldığını belirten Bakan Selçuk, "29 Haziran'da EBA TV'de tüm yaz tatilini kapsayacak yeni kuşağımız başlayacak" dedi.CANLI YAYINDA OKUL MÜJDESİ

Öte yandan görüşmeye katılan Iğdır Valisi Enver Ünlü, kentteki eğitim faaliyetleri konusunda bilgi verdi. Kentte 12 derslikli yeni bir okul yapmak için girişimler başlatan hayırsever İshak Yaycılı da görüşmeye katılarak Bakan Selçuk'u açılışa davet etti. Haberin kendisini çok memnun ettiğini ifade eden Bakan Selçuk, bu güzel hizmetin hayırlara vesile olmasını diledi. Görüşmede, müzik öğretmeni Öznur Çapa ve meslektaşları müzik dinletisi sundu.

Kaynak: DHA