Bakan Selçuk: Nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlıyor
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Eylül'de başlayacağını duyurdu.
01.09.2020 10:38 | Son Güncelleme: 01.09.2020 10:43
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Eylül'de başlayacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ağustos ayına ilişkin ödemelerin 8 Eylül'de başlayacağını belirtti. Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını kaydetti. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını belirten Bakan Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri, T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül'de, 6-8 olanlara 9 Eylül'de yapılacak" dedi.
Kaynak: DHA