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Bakan Selçuk: "Müzeler ve çocuk tiyatrolarının linkleri çocuk hizmetleri genel müdürlüğünün web...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, korona virüs nedeniyle evde geçirilen vakti çocuklar için keyifli ve verimli hale getirmek için kültür, sanat ve tarih müzeleri ve çocuk tiyatrolarının linklerinin Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sayfasında yayınladığını açıkladı.

25.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:18
Bakan Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, korona virüs nedeniyle evde geçirilen vakti çocuklar için keyifli ve verimli hale getirmek için kültür, sanat ve tarih müzeleri ve çocuk tiyatrolarının linklerinin Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sayfasında yayınladığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Çocuklarımızın eğitim hayatlarına katkı sağlamak, evlerde sıkılmadan hoş vakit geçimlerine imkan vermek amacıyla ülkemizdeki müzelerin sanal olarak gezilebileceği, çocuk tiyatrolarının seyredilebileceği linkleri derledik. Online müze ve tiyatroların, çocuklarımıza eğitici ve eğlenceli aktivite fırsatı sunmasını umuyorum" dedi.

Kültür sanat tarihinin en önemli eserlerinin sergilendiği müzeler ile, tiyatroların yer aldığı web sayfasında çeşitli illerdeki Devlet Tiyatrolarının sahnelediği oyunlara online ve ücretsiz olarak ulaşılabileceğini belirten Bakan Selçuk, "Sanal olarak gezilebilecek adreslere Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün web sayfasındaki " Çocuklar İçin Online Kültür, Sanat, Bilgi" başlığından ulaşılabildiğini kaydetti.

Online çocuk tiyatroları

Bakan Selçuk, online çocuk tiyatroları ve müzelere ilişkin ayrıntıları da paylaştı. Online seyredilebilecek bazı oyunlar şöyle:

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun Turta Girmemiş Orman, Ankara Devlet Tiyatrosu'nun Tembel Memiş, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun Çizmeli Kedi, Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun Dünyanın Eski Zamanlarında, İzmir Devlet Tiyatrosu'nun Eşek Kulaklı Kral Midas, Ankara Devlet Tiyatrosu'nun Papağan Kaçtı, Bursa Devlet Tiyatrosu'nun Sinco Akıllı Sincap ve Van Devlet Tiyatrosu'nun Mikrobik ile Gribik adlı oyunları.

Online müzeler

Web sayfasında linkleri paylaşılan bazı müzeler de şöyle:

Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Ayasofya Müzesi, Antalya Müzesi, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Burdur Arkeoloji Müzesi, Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi, Efes Müzesi, Isparta Müzesi, Kapadokya Açık Hava Müzesi, Kars Müzesi, Konya Mevlana Müzesi, Mardin Müzesi, Uşak Arkeoloji Müzesi ve Zeugma Mozaik Müzesi.

Dolmabahçe ve Topkapı Sarayları'nın da online olarak gezilebileceği platformda, Ankara, Bursa, Sivas, Gaziantep ve Eskişehir gibi şehirlerin önemli mekanları da ziyaret edilebiliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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