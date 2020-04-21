Bakan Selçuk: "Muhtaç Asker Ailesi Yardım Programı aylık ödeme miktarları artırıldı"
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Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel

Bakan Selçuk: "Muhtaç Asker Ailesi Yardım Programı aylık ödeme miktarları artırıldı"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Muhtaç Asker Ailesi Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarının yüzde 45,45 artırılarak 275 TL'den 400 TL'ye, Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamında...

21.04.2020 15:25 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:25
Bakan Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Muhtaç Asker Ailesi Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarının yüzde 45,45 artırılarak 275 TL'den 400 TL'ye, Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarının da yüzde 50 artırılarak 100 TL'den 150 TL'ye çıkarıldığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Muhtaç Asker Aileleri Yardım Programı'na ilişkin bilgilendirmede bulundu. Bakan Selçuk, her iki yardım programı için de 24-28 Nisan döneminde ödeme yapılacağını kaydederek, "Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Yardım Programı'ndan askere gitmiş veya gidecek olan kişinin yoksulluk riski ile karşı karşıya bulunan eşi, anne veya babası faydalanıyor. Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı'ndan da askere gitmiş veya gidecek olan kişinin ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 18 yaşından küçük çocukları yararlanıyor" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ihtiyacı olan her ailenin yanında olduğunu vurgulayan Selçuk, yapılan artışların hayırlı olması temennisinde de bulundu.

(Neşra Durmaz/İHA)

Kaynak: İHA

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