Bakan Selçuk: "Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimlerimiz yüz yüze eğitimle beraber, tekrar okul ziyaretlerine başladı"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, okullarda risk altında bulunan çocukları korumak ve zamanında müdahale edilebilmek için hayata geçirdikleri Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Uygulaması ile ekiplerin bugüne kadar 24 bini çocuk olmak üzere 59 bin görüşme...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, okullarda risk altında bulunan çocukları korumak ve zamanında müdahale edilebilmek için hayata geçirdikleri Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Uygulaması ile ekiplerin bugüne kadar 24 bini çocuk olmak üzere 59 bin görüşme gerçekleştirildiğini belirterek, "Uzaktan eğitimle beraber bir süre gerçekleştiremediğimiz okul ziyaretlerine, yüz yüze eğitimle beraber tekrar başladık. Okul ve aile ziyaretlerimizde yaptığımız görüşmeler sonucunda risk grubunda olduğu değerlendirilen çocuklarımız için risklerden korumaya yönelik sosyal hizmet modellerimizi uygulamaya devam ediyoruz. Ayrıca, daha önce 174 olan Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimlerimizin sayısı 241'e ulaştı" dedi.

Selçuk, salgın sürecinde okulların uzaktan eğitim sistemine geçmesiyle bir süre ara ara verdikleri okul ziyaretlerine yüz yüze eğitimin başlamasıyla beraber tekrar okullarda risk altında bulunan çocuklar için koruyucu ve önleyici hizmetler sunmaya devam ettiklerini söyledi.

Bakan Selçuk, 81 ilde kurdukları 241 Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimlerinin başta şehirlerin dezavantajlı bölgelerinde bulunan okullar olmak üzere 4 bin 123 okulla eşleştirdiklerini kaydetti. Selçuk, birimlerin ve okulların ortak değerlendirmesiyle tespit edilen çocuklara ve ailelerine ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler sunduklarının altını çizerek, "Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimlerimiz, risk grubunda olduğu değerlendirilen çocukların tespiti için bu okullara 7 bin kez ziyaret etti" ifadelerini kullandı.

24 bini çocuk olmak üzere 59 bin görüşme gerçekleştirildi

Ziyaretler sonucunda 24 bini çocuk olmak üzere 59 bin görüşme gerçekleştirildiğini, belirten Bakan Selçuk, "Görüşmeler sonucunda risk grubunda olduğu değerlendirilen çocuklar için risklerden korumaya yönelik sosyal hizmet modellerimiz uygulandı. Çalışma yapılan çocuklar arasında 121 çocuk hakkında bakım tedbiri kararı, 879 çocuğumuz hakkında danışmanlık tedbiri kararı, 358 çocuğumuz hakkında sağlık tedbiri kararı, 788 çocuğumuz hakkında eğitim tedbiri kararı talep edildi. 6 bin çocuğumuz sosyal, spor, sanat faaliyetlere yönlendirildi. Ayrıca, Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti kapsamında 4 bini aşkın çocuğa ekonomik destek hizmeti verilirken; 618 çocuğumuz Çocuklar Güvende Programı kapsamında izlemeye alındı" diye konuştu.

12 bin ailenin ihtiyaçları giderilmesi için diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendirildi

Selçuk, ayrıca 2.460 aileye yönelik danışmanlık yapıldığını, 4.170 ailenin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, 12 bin ailenin ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (SYDV, İş-Kur, İl sağlık Müdürlüğü, Yerel Yönetim, Sosyal Güvenlik Kurumu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü) yönlendirildiğini söyledi.

Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimleri nasıl çalışıyor?

Zamanında yapılacak koruyucu önleyici çalışmalar ile çocukları risklerden korumak için kurulan Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimleri, 81 ilde okullarla eşleşerek çalışmalarını sürdürüyor. Her Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimi, şehrin dezavantajlı bölgelerinde ve köylerde bulunan en az 10 okul ile eşleşiyor. Mobil Sosyal Hizmet Birimleri eşleştiği okullarda rehberlik servisi, okul yönetimi ve sınıf öğretmeni görüşmeler gerçekleştirerek, okula devamsızlığı olan, ihmal ve suça yönelme riski bulunan veya sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan çocukları tespit ediyor. Tespit edilen çocuğun ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik ailesiyle de görüşmeler gerçekleştiriliyor.

Görüşmeler sonrasında çocuğun ve ailenin ihtiyaçları belirlenerek, buna yönelik koruyucu, önleyici ve destekleyici tedbirler alınıyor. Yapılan mesleki çalışmalara ek olarak gerek görülmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşlarla da irtibat kuruluyor. Çocuğun içinde bulunduğu risk sonlandırılana kadar da aile ve okullardaki mesleki çalışmalar devam ettiriliyor.

"Mobil ekiplerimizin sayısını arttırdık"

Öte yandan Bakan Selçuk, sokakta farklı risk gruplarındaki çocuklara yönelik hizmet yürüten mobil ekiplerin sayısının 139'dan 274'e yükseldiğini kaydetti.

Sokakta çalıştırılan çocuklara yönelik mobil ekipler devrede

Bakanlık, çocuk işçiliğinin önlenmesi amacıyla 81 ilde belediye, kolluk, sağlık ve eğitim çalışanlarını katılımı ile sokakta çalıştırılan çocuklara yönelik oluşturulan 274 mobil ekiple bugüne kadar toplamda 23 bin 900 çocuğa ulaştı. Çocuklar ve ailelerinin ihtiyaç duyduğu sosyal hizmet ve yardımlar belirlenerek uygun olanlara yönlendirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı