Bakan Selçuk: "Milli Eğitim Bakanlığı olarak dili bütün işlerimizin merkezine almayı çok...
-"Hatırla Hayal Et" adlı liseler arası deneme, hikaye ve şiir yarışmasının ödül töreni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilere ödülünü vermesi Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği iş...
-"Hatırla Hayal Et" adlı liseler arası deneme, hikaye ve şiir yarışmasının ödül töreni
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilere ödülünü vermesi
Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği iş birliğinde düzenlenen "Hatırla Hayal Et" adlı liseler arası deneme, hikaye ve şiir yarışmasının ödül törenine katıldı. (1)
Kaynak: AA