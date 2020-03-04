Bakan Selçuk: "Milli Eğitim Bakanlığı olarak dili bütün işlerimizin merkezine almayı çok...
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Bakan Selçuk: "Milli Eğitim Bakanlığı olarak dili bütün işlerimizin merkezine almayı çok...

-"Hatırla Hayal Et" adlı liseler arası deneme, hikaye ve şiir yarışmasının ödül töreni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilere ödülünü vermesi Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği iş...

04.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:52
Bakan Selçuk:

-"Hatırla Hayal Et" adlı liseler arası deneme, hikaye ve şiir yarışmasının ödül töreni

Milli Eğitim Bakanı 'un öğrencilere ödülünü vermesi

Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ile Dil ve Edebiyat Derneği iş birliğinde düzenlenen "Hatırla Hayal Et" adlı liseler arası deneme, hikaye ve şiir yarışmasının ödül törenine katıldı. (1)

Kaynak: AA


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: Bakan Selçuk: "Milli Eğitim Bakanlığı olarak dili bütün işlerimizin merkezine almayı çok...
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