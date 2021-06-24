Bakan Selçuk: "Milli Eğitim Bakanlığı bu şirketten bir satın alma yapmamıştır"
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Bakan Selçuk: "Milli Eğitim Bakanlığı bu şirketten bir satın alma yapmamıştır"

Bakan Selçuk: 'Milli Eğitim Bakanlığı bu şirketten bir satın alma yapmamıştır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çok net ve açık olarak ifade ediyorum: Milli Eğitim Bakanlığı, iddia edildiği gibi bu şirketten bir satın alma yapmamıştır.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çok net ve açık olarak ifade ediyorum: Milli Eğitim Bakanlığı, iddia edildiği gibi bu şirketten bir satın alma yapmamıştır. Yapılan satışlar, gösterilen belgeden de anlaşılacağı üzere özel şirketlere 2013 yılından beri süregelen hizmet aboneliği bedelidir" açıklamalarında bulundu.

Bakan Selçuk, kardeşine ait hisselerin bulunduğu bir şirketin Milli Eğitim Bakanlığına 25 milyon liralık satış yaptığı haberlerine ilişkin açıklama yayınladı. Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Milli Eğitim Bakanı olarak göreve başlamasıyla birlikte tek bir şirkette bulunan yüzde 25 hissesinden feragat ettiğini belirterek, "Bir haber sitesinde çıkan ve kardeşime ait hisselerin bulunduğu bir şirketin 'Milli Eğitim Bakanlığına 25 milyon TL satış yaptığına' dair algı oluşturmayı hedeflediği görülen iddia ve iftiraları üzülerek okudum. Çok net ve açık olarak ifade ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı, iddia edildiği gibi bu şirketten bir satın alma yapmamıştır. Yapılan satışlar, gösterilen belgeden de anlaşılacağı üzere özel şirketlere 2013 yılından beri süregelen hizmet aboneliği bedelidir. Araştırılmadan, incelenmeden, tarihlere bakılmadan yapılmış bu tür haberler, salgının etkileri sonrasında okullarımızı yeniden hareketlendirmeye başladığımız şu günlerde, gündemimizi değiştirmeye çalışmaktan öte bir nitelik teşkil etmemektedir, etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bakan Selçuk hukuki süreçlerin de başlatılacağını bildirdi.

(Mevlüt İşli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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