Bakan Selçuk: Mesleki gelişim çalışmalarımız devam edecek

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sinop, Amasya ve Zonguldak'taki meslektaşlarıyla buluşmasında, "Öğretmenlerimizle mesleki gelişim çalışmalarımız devam edecek. Öğretmenin donanımı için, öğretmenlerin hizmet içi eğitimi için, öğretmenlerin yetkinliğini geliştirmek için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Selçuk'un katılımıyla devam eden 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları', bu hafta Sinop, Amasya ve Zonguldak'tan öğretmenlerin yer aldığı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Bakan Selçuk, ilk olarak Sinop'taki öğretmenlerle bir araya geldi. Sinop'ta görev yapan öğretmenler, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerle yaptıkları etkinlikleri anlattı.

'HER ZAMAN HİZMETİNDEYİZ'Bakanlığın bütün teşkilatlarıyla gösterdiği fedakarlığa değinen Bakan Selçuk, "Salgın sürecinde öğretmen arkadaşlarıma bütün öğrencileriyle, bütün velileriyle irtibatı kesmeden gösterdikleri üstün çabayı bütün dünya biliyor. 'Çocuklarımız bize emanettir' sorumluluk bilinciyle hareket eden, duygu alışverişini ihmal etmeden bu hassasiyeti gösteren bütün öğretmenlerimize sonsuz sevgilerimi sunuyorum. Bir ülkenin eğitim sisteminin başarısı, öğretmenleriyle doğrudan alakalıdır. Bu bakımdan çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin her zaman hizmetindeyiz" dedi. 'BUNU BİRLİKTE BAŞARDIK'Amasya'daki toplantı ise Esin Taş tarafından seslendirilen ve özel olarak hazırlanan 'Şimdi Ziya Hoca'yla buluşma zamanı' adlı şarkıyla başladı. Bakan Selçuk, Türkiye'de sürdürülen uzaktan eğitim faaliyetlerine değinerek, "Bizim yaptığımız iş, 1 milyondan fazla çalışanı olan bir ailenin, meslektaşlarımızın tamamının emeğiyle olan bir iştir. Bu çorba kaynıyorsa bu çorbayı Ziya Hoca yapmıyor. Ziya Hoca bu meselede sadece biraz öncülük ediyor. Dolayısıyla öğretmenlerimizin bu emeği görmezden gelinemez. Bütün meslektaşlarımızla, eğitimin bütün paydaşlarıyla birlikte bunu başardık" diye konuştu. 'ÖĞRETMENLERİMİZLE MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK'Çocukların eğitimde geri kalmaması için öğretmenlerin büyük bir sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini vurgulayan Bakan Selçuk, "Biz biliyoruz ki bu salgın süresince gönlünüzü, ruhunuzu, aklınızı, fikrinizi yani her şeyinizi bu meseleye yoğunlaştırdınız. 'Ülkenin çocukları, Amasya'nın çocukları geride kalmasın, bunlar bize emanettir' dediniz. Sizlerin sayesinde öğrencilerimizi ve ailelerini yalnız bırakmadık. Öğretmenlerimizle gurur duyuyoruz. Öğretmenlerimizle mesleki gelişim çalışmalarımız devam edecek. Öğretmenin donanımı için, öğretmenlerin hizmet içi eğitimi için, öğretmenlerin yetkinliğini geliştirmek için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.'BUNU SEFERBERLİK RUHUYLA GERÇEKLEŞTİRDİK'Bakan Selçuk son olarak Zonguldak'taki öğretmenler ile bir araya geldi. Toplantı başlamadan önce Bakan Selçuk'a bir sürpriz yapan müzik öğretmeni Zuhal Yalçın, 'Karadır kaşların ferman yazdırır' türküsünü söyledi. "Öğrendiğim ilk türküydü" diyen Bakan Selçuk da türküye eşlik etti. Bakan Selçuk, koronavirüs önlemleri kapsamında başlatılan uzaktan eğitim sürecinin başarıyla sürdürüldüğünü belirterek, "Bunu bir seferberlik ruhuyla gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki süreçte bu ülkenin eğitim sistemine daha fazla katkı vereceğiz. Sizlerin sayesinde Ankara'da daha rahat ve daha dik duruyoruz. Gözümüz arkada kalmıyor" ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, anne-babalarına eşlik ederek toplantıya katılan öğrencilere imzalı kitap hediye edeceğini söyledi.

Kaynak: DHA