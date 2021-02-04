Bakan Selçuk: "Mesleki eğitim, çağın ihtiyaçlarını ve sektörün gereksinimlerini bünyesinde barındırmalı"
04.02.2021 12:22 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:29
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un salona girişi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüye çıkışı ve konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Denizcilik Eğitimi Veren Ortaöğretim Kurum/Kuruluşlarına Yönelik İş Birliği Protokolü" imza töreninde konuştu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un salona girişi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüye çıkışı ve konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Denizcilik Eğitimi Veren Ortaöğretim Kurum/Kuruluşlarına Yönelik İş Birliği Protokolü" imza töreninde konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay