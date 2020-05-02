Bakan Selçuk, meslek lisesi öğretmeniyle buluştu

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, internet ortamına taşınan 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' kapsamında, Kovid-19 salgınıyla mücadelede önemli bir rol üstlenen 56 ildeki 100 meslek lisesinden 300 öğretmen ve idareci ile buluştu.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, internet ortamına taşınan 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' kapsamında, Kovid-19 salgınıyla mücadelede önemli bir rol üstlenen 56 ildeki 100 meslek lisesinden 300 öğretmen ve idareci ile buluştu.

Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları'nın konuğu bu defa koronavirüs pandemisi sürecinde geliştirdikleri ürünler ve bilimsel çalışmalar ile takdir toplayan meslek liselerinin kahramanları oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamada, video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda Bakan Ziya Selçuk'un 56 ildeki 100 meslek lisesinden 300 öğretmen ve idareci ile buluştuğu ifade edildi.

'SANAYİ VE SEKTÖR İLE DOĞRUDAN İLETİŞİMDEYİZ'Toplantıda Bakan Selçuk, çok uzun süredir meslek lisesi öğretmenleriyle ayrı bir buluşma planladığını, salgın döneminde bu okulların çok özel bir yer edindiğini dile getirdi. Göreve geldiği ilk günden bu yana meslek liselerine özel bir önem atfettiğini söyleyen Selçuk, "Bakan yardımcımız, genel müdürümüz, il müdürlerimiz ve sizlerle mesleki eğitimin görkemli günlere doğru yönelmesi için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar pek çok adım attık. Sanayi ve sektör ile doğrudan iletişimdeyiz. Gerçek dünyada ne varsa biz onun karşılığını vermeye çalışıyoruz" dedi.'BU DÖNEMDE YAPTIKLARINIZ UNUTULMAYACAK'Bakan Selçuk, salgın döneminde en hızlı hareket eden okulların meslek liseleri olduğuna dikkat çekerek, "Meslek liselerimiz bu dönemde büyük bir fayda sağladılar, sağlamaya da devam ediyorlar. Son derece kritik bir dönemden geçiyoruz. Artık geleneksel olanın dışında yepyeni dijital alanlar ortaya çıkıyor. Üretim yapmak da dijital beceri gerektiriyor. Bu süreçte milletimizin, toplumumuzun, insanımızın, bütün insanlığın hizmetinde bulunmayı şeref addediyoruz. Allah'ın izniyle bu günler geçecek. Ama bu dönemde yaptıklarınız unutulmayacak" diye konuştu.

Amacının sanayide, üretimde yeni ne varsa tüm bunları önce meslek lisesi öğretmenlerinin, ardından da öğrencilerinin tanıması olduğunu kaydeden Selçuk, öğretmenlerden kendilerine yatırım yapmalarını istedi. Selçuk, daha sonra meslektaşlarının önerilerini dinlerken, koronavirüs salgını sürecinde yapılanlar ve bundan sonra yapılacaklar değerlendirmeye alındı.

Kaynak: DHA