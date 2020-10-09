Bakan Selçuk: Meslek liselerimizdeki öğrencilerimizi atölyelerine kavuşturduk
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Bakan Selçuk: Meslek liselerimizdeki öğrencilerimizi atölyelerine kavuşturduk

09.10.2020 14:08 | Son Güncelleme: 09.10.2020 14:13
Bakan Selçuk: Meslek liselerimizdeki öğrencilerimizi atölyelerine kavuşturduk

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Meslek liselerimizdeki öğrencilerimizi atölyelerine kavuşturduk ve uygulama eğitimlerine başladık" dedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Meslek liselerimizdeki öğrencilerimizi atölyelerine kavuşturduk ve uygulama eğitimlerine başladık" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda meslek liselerindeki yüz yüze eğitim ile ilgili açıklama yaptı. Selçuk videolu mesajında, şunları kaydetti: "Meslek liselerimizdeki öğrencilerimizi atölyelerine kavuşturduk ve uygulama eğitimlerine başladık. İlk haftada iletişim merkezlerimize bıraktıkları mesajları okudukça biz de heyecanlanıyoruz. 12 Ekim Pazartesi, milyonlarca öğrencimizle aynı sevinci yaşamak dileğiyle."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

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