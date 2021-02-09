Bakan Selçuk: 'Mesleğim Hayatım' Avrupa'da örnek yenilikçi uygulama seçildi

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'http://meslegimhayatim.meb.gov.tr' platformunun Avrupa'da örnek yenilikçi uygulama seçildiğini duyurdu.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mesleki eğitimde eğitim-üretim-istihdam zincirini kurmak için yaptığımız çalışmalardan biri olan Platformumuz, 'http://meslegimhayatim.meb.gov.tr' Avrupa'da örnek yenilikçi uygulama seçildi. Mesleğim Hayatım'ın başarısında ve çocuklarımızın geleceğinde katkısı olan herkesi kutluyorum" ifadesine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı