Bakan Selçuk: Matematik başarısında dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar

Bakan Selçuk: Matematik başarısında dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlarMİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Dünya genelinde kız öğrenciler matematik başarısında genellikle erkek öğrencilerin gerisinde.

Bakan Selçuk: Matematik başarısında dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Dünya genelinde kız öğrenciler matematik başarısında genellikle erkek öğrencilerin gerisinde. Türkiye'de ise durum tam aksine. Dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar" dedi.

Bakan Selçuk, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması'nın (TIMSS) 2019'daki 8'inci sınıf kız öğrencilerin matematik puan farkları grafiğini paylaştı. Bakan Selçuk, Japonya, Güney Kore, İsrail, Rusya, Finlandiya, Fransa, ABD, İngiltere ve Türkiye'nin verilerinin bulunduğu tablo ile birlikte yaptığı paylaşımda, "Dünya genelinde kız öğrenciler matematik başarısında genellikle erkek öğrencilerin gerisindedir. Türkiye'de ise durum tam aksine. Dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar. Gözlerinizden öpüyorum çocuklar" dedi.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı