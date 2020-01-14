Bakan Selçuk: "Lise öğrencilerimizin uluslararası sertifikalar almasını çok önemsiyoruz"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması Fotoğraf çekimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Akıllı Teknolojiler ve Yazılım Geliştirme Mesleki Gelişim Programı tanıtımına katıldı.
14.01.2020 11:53 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:56
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması
Fotoğraf çekimi
ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Akıllı Teknolojiler ve Yazılım Geliştirme Mesleki Gelişim Programı tanıtımına katıldı. (2)
Kaynak: AA