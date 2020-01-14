Bakan Selçuk: "Lise öğrencilerimizin uluslararası sertifikalar almasını çok önemsiyoruz"
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Bakan Selçuk: "Lise öğrencilerimizin uluslararası sertifikalar almasını çok önemsiyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması Fotoğraf çekimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Akıllı Teknolojiler ve Yazılım Geliştirme Mesleki Gelişim Programı tanıtımına katıldı.

14.01.2020 11:53 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:56
Bakan Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı 'un konuşması

Fotoğraf çekimi

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Akıllı Teknolojiler ve Yazılım Geliştirme Mesleki Gelişim Programı tanıtımına katıldı. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Selçuk: "Lise öğrencilerimizin uluslararası sertifikalar almasını çok önemsiyoruz"
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