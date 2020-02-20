Bakan Selçuk: "(LGS'ye girecek öğrenci sayısı) Çocuklarımızı asla mağdur etmeyiz, kontenjanlar...
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Bakan Selçuk: "(LGS'ye girecek öğrenci sayısı) Çocuklarımızı asla mağdur etmeyiz, kontenjanlar...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'na konuk oldu.

20.02.2020 12:46 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:51
Bakan Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı 'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'na konuk oldu. (4)

Bakan Selçuk, sınavla öğrenci alınacak okullarda kontenjanların oranının yüzde 10 olacağını, sayının bu oran üzerinden belirleneceğini bildirdi.

Bakan Selçuk: " ( kapsamındaki sınava girecek öğrenci sayısı) Çocuklarımızı asla mağdur etmeyiz, kontenjanlar ayarlandı, rahat olsunlar."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Selçuk: "(LGS'ye girecek öğrenci sayısı) Çocuklarımızı asla mağdur etmeyiz, kontenjanlar...
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