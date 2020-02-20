Bakan Selçuk: "(LGS'ye girecek öğrenci sayısı) Çocuklarımızı asla mağdur etmeyiz, kontenjanlar...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'na konuk oldu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'na konuk oldu. (4)
Bakan Selçuk, sınavla öğrenci alınacak okullarda kontenjanların oranının yüzde 10 olacağını, sayının bu oran üzerinden belirleneceğini bildirdi.
Bakan Selçuk: " (LGS kapsamındaki sınava girecek öğrenci sayısı) Çocuklarımızı asla mağdur etmeyiz, kontenjanlar ayarlandı, rahat olsunlar."