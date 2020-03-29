Bakan Selçuk: LGS ve YKS'de çıkacak konuları hafta başı ilan edeceğiz
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı, LGS, Güncel

Bakan Selçuk: LGS ve YKS'de çıkacak konuları hafta başı ilan edeceğiz

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) hangi konulardan soru çıkacağını hafta başında ilan edeceğiz" dedi.

29.03.2020 13:39 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:39
Bakan Selçuk: LGS ve YKS'de çıkacak konuları hafta başı ilan edeceğiz

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) hangi konulardan soru çıkacağını hafta başında ilan edeceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, CNN Türk canlı yayınında, uzaktan eğitimle ilgili soruları yanıtladı. Uzaktan eğitimle ilgili karar alırken verilere dayalı çalışma yapıldığını anlatan Bakan Selçuk, "Hane halkı araştırmalarına baktık. 'Kaç hanemizde internet, kaç hanemizde telefon, televizyon var?' Bunların hepsinin analizini yaptık. Baktık ki eğer biz her şeyi internete bağlı yaparsak topluma erişimimiz sınırlanacak. O zaman dedik ki 'Biz karma bir model yapalım yani hem televizyon hem internet olsun'. ve önceliği televizyona verdik çünkü hemen her evde televizyon var. Bu televizyon için de kurduğumuz 3 kanalda hizmet vermek bize daha kolay geldi. Fakat bunu yeterli görmedik. Aynı zamanda da EBA'da internet desteğiyle her bir çocuğumuza eğitim imkanı sağladık. Anne- babalar ve öğretmenler için de birer ortam oluşturduk" diye konuştu. 

'CANLI SINIF UYGULAMASI BU HAFTA BAŞLIYOR'Uzaktan eğitim başladığında 18 milyon öğrencinin internete aynı anda yüklenmesiyle sorun oluştuğunu belirten Bakan Selçuk, bunu çözmek için her sınıfa farklı saatler verdiklerini ve 1 milyona yakın çocuğun eş zamanlı online olabileceği altyapı kurulduğunu anlattı.'Canlı sınıf' uygulamasını da bu hafta başlatacaklarını açıklayan Selçuk, "Canlı sınıf aynı anda bir öğretmenin sınıfındaki öğrencileri eş zamanlı olarak ekranda her birini tek tek gördüğü ve karşılıklı olarak birbirlerine soru sorabildikleri bir durum. Canlı sınıfı önümüzdeki hafta sadece 12'nci ve 8'incı sınıf öğrencilerimize açıyoruz. Peki neden bütün Türkiye'ye açmıyoruz? Teknik sebeplerden çünkü böyle bir altyapı dünyada da çok yok. Sanat ve spor etkinlikleri var. Yarın güzel şarkılar geliyor, beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde temel hareketler geliyor. Çocuklarla beraber bilimsel deneyler geliyor. Basit evdeki kürdan kibrit gibi malzemelerle yapılan 40 tane deney hazırladık. Bu hafta geliyor" dedi. '30 NİSAN SONRASI İÇİN B VE C PLANIMIZI TAMAMLADIK'Bakan Selçuk, uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar devam edeceğinin hatırlatılması ve 30 Nisan'dan sonra ne olacağının sorulması üzerine, şunları söyledi: "Biz bunun devamını yapabiliriz, ama bütün mevzuat okullar açıkmış gibi sınavlar, not verme vesaire bütün bunlar ona göre düzenlendiği için de o altyapının da yenilenmesi gerekiyor. Onların da hazırlıklarını tamamladık. B ve C planımızı tamamladık. Burada şöyle bir şey var; yazın ne olacak? Eylül ayı, geçtiğimiz eylül aylarından nasıl değişik olacak? Telafi eğitiminin yapısı nasıl değişecek? Öğrenciler cumartesi günü ders alacak mı? Biz bunların hepsi olabilecekmiş gibi davranarak bunların finansmanını, öğretmen ihtiyacını, uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim ihtiyacını, destekleme yetiştirme kurslarının yapısını yeniden organize ettik. Ayrıca sınav takvimlerini gözden geçirdik. Öğretmenlerimizin bilişim becerilerini artırmak ile ilgili ihtiyacımız var. Çok önemli bir şey yapıyoruz, dünyada da belki sayılı ülkeler yapıyor bunu, biz şu anda 125 bin öğretmenimize bilişim becerilerini geliştirme konusunda uluslararası kuruluşlarla beraber öğretmen eğitimi yapıyoruz. 30 Nisan'da okullar açılmazsa öğretmen eğitimiyle ilgili düzenlememiz gelişerek, yani öğretmenlerin daha çok eğitim alacağı bir ortama dönüşüyor. Ayrıca uzaktan eğitimin gerek EBA gerekse televizyon kanalı güçlendiriliyor. Ayrıca gelecek seneki planlamalar standart bir eğitim öğretim yılı gibi değil de bu seneki yüz yüze eğitim açığı dikkate alınarak yeniden yapılandırıldığı bir C planı var."'LGS VE YKS'DE ÇIKACAK KONULARI BU HAFTA DUYURACAĞIZ'LGS'nin zamanında yapılacağını ve herhangi bir ertelenmenin söz konusu olmadığını tekrarlayan Bakan Selçuk, "Biz sınavların zamanında yapılmasını prensip olarak doğru buluyoruz. Ama fiili bir durum oldu, zorunlu olarak ertelenme ihtiyacı doğdu, elbette biz de ulusal anlamdaki duruma bakarız. Depremden dolayı Elazığ ve Malatya'daki çocuklarımız daha erken sorun yaşadılar. O nedenle LGS'de sadece ilk dönemin konularını içerecek şekilde düzenlemek üzere bir çalışma yaptık. Hem YKS'de hem de LGS'de hangi konulardan soru çıkacağını hafta başında ilan edeceğiz" dedi.

LGS'ye bu yıl yaklaşık 500 bin fazla öğrencinin gireceğine ve bu durumun öğrenciler üzerinde stres oluşturduğuna vurgu yapan Selçuk, "Öğrencilerde şöyle bir stres oluştu. 'Geçen sene 140 bin öğrenci girmişti sınavlı okullara, bu sene daha büyük bir grup var, bizim şansımız azaldı' Hayır azalmadı. Geçen sene öğrencilerin yüzde 10'unu sınavlı okullara almıştık. Bu sene de öğrenci sayısı ne olursa olsun yine yüzde 10'unu alacağız. Dolayısıyla bir sorun yok" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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