Bakan Selçuk: "LGS kılavuzu güncellendi"
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Bakan Selçuk: "LGS kılavuzu güncellendi"

Bakan Selçuk:
06.05.2020 13:40 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:40

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "LGS sınav sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak"Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS kılavuzunun güncellendiğini ve Bakanlığın web sitesinde yayınlandığını açıkladı.

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

"LGS sınav sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS kılavuzunun güncellendiğini ve Bakanlığın web sitesinde yayınlandığını açıkladı. Selçuk, 20 Haziran'da yapılacak LGS sınav sonuçlarının ise 16 Temmuz'da açıklanacağını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TGRT Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. LGS Kılavuzunun güncellendiği bilgisini paylaşan Selçuk, "Sistemde genel olarak bir değişiklik yok ancak çocukların yararına olan bazı hususlar var. Örneğin herkesin kendi okulunda sınava girmesi çocuklarımızı ve velilerimizi rahatlatacak bir değişiklik. Onun dışında 15 yaşta bir fotoğraf şartı aranıyordu. Bu imkanlar çerçevesinde belki fotoğraflı bir kimlik belgesi almakta sorun yaşayabilir çocuklarımız diye onu da bu yıl dikkate almıyoruz. Bir başka değişiklik de, sınav giriş belgelerinin okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınarak onaylanıp öğrencilerin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulması yönünde yapılan bir değişiklik var" ifadelerini kullandı.

16 TEMMUZ'DA SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞINI KAYDEDEN SELÇUK, SINAVDA NE GİBİ ÖNLEMLER ALINACAĞI İLE İLGİLİ DE ŞU BİLGİLERİ VERDİ:

"Sınavın öncesinde bu hazırlıklar birçok açıdan devam ediyor. Bu sınava girecek olan öğrencilerimize her 15 günde bir destek paketi de veriyoruz. Bugün de bu 9'uncu örnek sınav paketini çocuklarımıza sunmuş oluyoruz. Sınavla ilgili önlemler, bu sorunun yanıtı hem bizim genel olarak aldığımız önlemler ile ilgili hem de mevcut salgın döneminden kaynaklanan sorunların üstesinden gelmekle ilgili. Bizim dünya ülkelerini takip ederek edindiğimiz bazı deneyimler var, kendi deneyimlerimiz var. Bilim Kurulu'nun bazı önerileri olacak, bu hafta onunla ilgili çalışıyoruz. Bütün bunları toparladığımızda öğrencilerimizin sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak, maske tedbiri alınarak, her bir oturumda ayrı ayrı maske vereceğiz çocuklarımıza. Sınıfın metrekaresine göre o sınıfa kaç öğrenci girebilir, bununla ilgili hem bilimsel literatüre dayalı bir takım veriler var, hem bizim kendi deneyimlerimiz var, hem de Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri olacak. Bütün bunları değerlendirip sınıftaki oturma planı konusunda da hazırladığımız farklı senaryoları hayata geçireceğiz. Farklı senaryolara göre hangi ilde, hangi ilçede, hangi okulda, hangi sınıfta kaç öğrenci olabilir hesaplamalarımız tamamlandı. Herhangi bir problem yok. Bu sınavı çok rahatlıkla sağlık kurallarını dikkate alarak yapabiliriz. Okulların dezenfekte işlemleri bütün Türkiye'de yapılmış olacak. Her okula çocuklarımızın giriş çıkışı ile ilgili bir düzenleme planladık."

YKS sınavının tarihinde yapılan değişiklik ve ardından gelen eleştirilere yönelik Selçuk, "12. sınıfın konuları yarıya inmiş vaziyette. Yani sadece birinci dönemden konular var ki bu konular çok uzun aylar önce çalışıldı, tekrar edildi, şimdi bir takım çalışmalar yapılıyor. Çocuklarımızın, velilerimizin sınava odaklanmasında yarar var. Önemli olan çocuklarımızın sınava odaklanmaları. Velilerimizin bir takım tartışmaların içine girerek değil de sınava odaklanarak çalışma yapmaları çok önemli. Çocuklarımızın motivasyonu için de ne gerekiyorsa biz öğrencilerimize desteklerimizi devam ettireceğiz" dedi.

1 HAZİRAN 2020'DE OKULLARIN AÇILACAĞI İDDİALARI İLE İLGİLİ DE BİR DEĞERLENDİRMEDE BULUNAN SELÇUK, ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"1 Haziran'da açılabilir derken bir ihtimalden söz ediyoruz. Elbette açılabilir 1 Haziran'da. Yani bu Bilim Kurulu'nun, Sağlık Bakanlığı'nın tablolara, verilere bakarak ortaya koyacağı duruma bağlı. Bundan dolayı da eğer koşullar çok olumlu giderse ki öyle gidiyor. Devletimiz bütün tedbirleri son derece aktif bir şekilde alıyor. Bütün bu tedbirleri de Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde her hafta değerlendiriyoruz. Bu değerlendireler sonucunda da her bakanlık diğer bakanlıklar ile ilgili ilişkili olan konularını paylaşıyor. Örneğin, sınav yapılacaksa sınavın dış güvenliği açısından İçişleri Bakanlığı'nın bazı konularda desteği çok önemli, Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları çok önemli. Bu konuyu biz bir istişare içerisinde ele alıyoruz. Eğer koşullar biraz daha riske girmeyelim, biraz daha şartları sıkı tutalım şeklinde gelişirse Haziran'da okullar açılmayabilir, dolayısıyla Eylül'e kayabilir. Bu çerçevede Haziran'da açılabilir demek aslında çok olağan. Eğer koşullar iyi giderse açılabilir ama biraz daha bekleyelim denilirse açılmayabilir."

Okulların kademeli olarak açılması ihtimaline yönelikte sorulan bir soruyu yanıtlayan Selçuk, "Kademeli olarak geçilebilir derken bunun bir ihtimal olduğunu söylüyoruz. Bu ihtimal çerçevesinde de koşulların seyrine göre eğer çok büyük bir iyileşme ve çok büyük bir rahatlama söz konusu olursa tüm öğrencilere yönelik bir çalışma düşünülebilir ama biraz daha kademeli geçelim, bazı sınıflar, bazı kademeler başlasın öncelikle ki dünyada birçok uygulama var. Örneğin, okul öncesinden başlayan uygulamalar var. Örneğin, mezun sınıflarla ilgili kademeler söz konusu. Sınıfların sabahçı ve öğlenci diye ayrılarak sınıfların öğrenci sayısının seyreltildiği uygulamalar var dünyada. Bütün bunların bugünden ezbere konuşmak doğru değil. Tamamen veriye dayalı olarak konuşmak lazım. Bizim ödevimiz, hangi durum ortaya çıkarsa çıksın bunun tedbirlerini almaktır" açıklamasını yaptı.

SELÇUK, SINIF GEÇME SİSTEMİ İLE İLGİLİ İSE ŞU BİLGİLERİ PAYLAŞTI:

"İkinci dönem Mayıs ayı sonuna kadar bir ders işlenmesi söz konusu olmadığı için dolayısıyla not vermede söz konusu değil. Bizim bu şartlarda uzaktan sınav yapıp herkese not verme durumumuz da söz konusu değil. Elimizde ne var? Elimizde birinci dönemin notları var. Birinci dönemin notları geçerli olacak dediğimizde, aslında çocuklarımızın lehine, velilerimizin lehine ne yapabiliriz sorusundan kaynaklandı bu çözüm. Birinci dönemin notlarıyla geçildiğinde örneğin liseye giden bir öğrencimiz söz konusu olsun, bir üst sınıfa nasıl geçecek, birinci dönemin notlarıyla geçecek. Ama bazı öğrencilerimizin notları diğerlerine göre daha düşük. Peki, düşük notla mı geçecek? Evet, düşük notla geçecek. Nasıl geçecek? Sorumlu geçecek. Yılda 3 kez sorumluluk sınavları var. Bu sınavlara girip sorumlu olarak bir üst sınıfa geçtiği derslerin sınavını geçmek durumunda, geçtiğinde o sınıfı tam olarak geçmiş sayılacak. Bir öğrencimiz devamsızlıktan kalmışsa onun sorumlu geçmesi de mümkün değil. İlk 3 sınıfta, öğrencilerimiz yine bir üst sınıfa geçecek ancak çeşitli nedenlerden ötürü aileler derse ki, benim çocuğumun ay olarak yaşı daha küçük şu şu nedenlerden dolayı ben çocuğumun sınıf tekrarı yapmasını istiyorum derse bir velimiz biz o konuda da gereken çalışmayı yapar, tedbirimizi alırız."

( İlker Turak/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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