Bakan Selçuk:  LGS'de salon sayısını 111 bin 918'e çıkardık
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Bakan Selçuk:  LGS'de salon sayısını 111 bin 918'e çıkardık

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "LGS'de, bu yıl tedbirler gereği bina sayısını 18 bin 139'a, salon sayısını 111 bin 918'e çıkardık" açıklamasını yaptı.

Bakan Selçuk:  LGS'de salon sayısını 111 bin 918'e çıkardık
17.06.2020 19:21 | Son Güncelleme: 17.06.2020 19:44

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "LGS'de, bu yıl tedbirler gereği bina sayısını 18 bin 139'a, salon sayısını 111 bin 918'e çıkardık" açıklamasını yaptı. 

Milli Eğitim Bakan Selçuk, LGS sınavına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl LGS'de 3 bin 873 binada, 59 bin 568 salon kullanıma sunulmuştu. Bu yıl tedbirler gereği bina sayısını 18 bin 139'a, salon sayısını 111 bin 918'e çıkardık. Sosyal mesafeyi korumak adına tüm tedbirleri aldık" ifadelerini kullandı. 

 


Kaynak: DHA

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