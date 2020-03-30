Bakan Selçuk: LGS başvurularını otomatik olarak yapacağız MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "7 Haziran 2020 Liselere Giriş Sistemi'nin (LGS) başvurularını otomatik olarak yapacağız" dedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "7 Haziran 2020 Liselere Giriş Sistemi'nin (LGS) başvurularını otomatik olarak yapacağız" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından LGS kapsamında uygulanacak merkezi sınav başvuruları ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "7 Haziran 2020 LGS'nin başvurularını otomatik olarak yapacağız. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan'da yayımlayacağız. Her şey planlanıyor ve yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA