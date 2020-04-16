Bakan Selçuk: "Kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlı ve engellilerin özel huzur evleri, engelli bakım...
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Zehra Zümrüt Selçuk, Huzur, Güncel

Bakan Selçuk: "Kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlı ve engellilerin özel huzur evleri, engelli bakım...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlı ve engellilerin özel huzur evleri, engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini bakanlığın karşılayacağını bildirdi.

16.04.2020 03:16 | Son Güncelleme: 16.04.2020 03:16
Bakan Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlı ve engellilerin özel huzur evleri, engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini bakanlığın karşılayacağını bildirdi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlılarımızın ve engellilerimizin gelir durumuna ve engel oranına bakılmaksızın, özel huzurevlerinde ve engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini Bakanlık olarak karşılayacağız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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