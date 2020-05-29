Bakan Selçuk, kreşlerin açılmasına tepki gösteren Berna Laçin'e cevap verdi Oyuncu Berna Laçin, 1 Haziran'dan itibaren kreşlerin açılacağının açıklanmasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 18 yaş altının sokağa çıkma yasağını hatırlatarak "Kreşlere gidenler kaç yaşında?" diye sordu. Laçin'e ilk cevap Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlenen kabine toplantısının ardından 1 Haziran'dan itibaren kreş ve gündüz bakım evlerinin açılacağını duyurdu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Berna Laçin ise 18 yaş ve altındakini sokağa çıkma yasağını hatırlattı.

"KREŞLERE GİDENLER KAÇ YAŞINDADIR?"





Alınan kararlar ardından Twitter'dan paylaşım yapan Laçin, "Alın size yeni nesil soru örneği: 1 Haziran sonrası kreşler açılacak ama 18 yaş altına 5 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Bu durumda kreşlere gidenler kaç yaşındadır?" dedi.





"BUNUN DÜŞÜNÜLMEDİĞİNİ ZANNEDECEK YAŞTA OLMADIKLARI KESİN"





Laçin'in bu sorusuna ilk cevap alışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Laçin'in yorumunu paylaşarak cevap veren Selçuk, "Bunun düşünülmediğini zannedecek yaşta olmadıkları kesin" ifadelerini kullandı.





YOLCULUK YAPABİLECEKLER





Yayımlanan genelgeye göre: Daha önce yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilecek.