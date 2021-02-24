Bakan Selçuk, koronavirüs aşısı oldu
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Bakan Selçuk, koronavirüs aşısı oldu

24.02.2021 10:38 | Son Güncelleme: 24.02.2021 10:43
Bakan Selçuk, koronavirüs aşısı oldu

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Öğretmenlere Aşı Uygulaması Programı' kapsamında geldiği Çorum'da ilk doz Covid-19 aşısını oldu.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Öğretmenlere Aşı Uygulaması Programı' kapsamında geldiği Çorum'da ilk doz Covid-19 aşısını oldu. Aşılanma sonrası açıklamada bulunan Bakan Selçuk, "Ben de öğretmenlerimizle beraber aşımın ilk dozunu vurdum. Öğretmenlerimiz, bugün okulda aşı oldu ancak daha sonraki süreçte ilgili sağlık kuruluşlarında aşılarını olacak" dedi.

Kente gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk olarak Sungurlu ilçesindeki Arifegazili İlkokulu'nda düzenlenen 'Öğretmenlere Aşı Uygulaması Programı'na katıldı. Bakan Selçuk, öğretmenlerle birlikte ilk doz Covid-19 aşısını yaptırdı.

'HER TÜRLÜ HAZIRLIKLAR YAPILDI'

Aşı olduktan sonra açıklama yapan Bakan Selçuk, "Ben de öğretmenlerimizle beraber aşımın ilk dozunu vurdum. Öğretmenlerimiz, bugün okulda aşı oldu ancak daha sonraki süreçte ilgili sağlık kuruluşlarında aşılarını olacak. Aşı tedarik sürecine bağlı olarak Sağlık Bakanlığı planlama yapıyor. Biz de geçtiğimiz hafta kendilerine 1 milyon 359 bin okul çalışanımızın listesini ilettik. Tüm vatandaşlarımız gibi randevu alıp, o randevuya bağlı olarak aşılarını yaptırabilecekler. Aslında salgın sürecinin başından beri tüm okullarımız, Türk Standartları Enstitüsü'nün belirlediği standartlara göre her türlü hazırlıklarını yaptı. Meslek liseleri ve halk eğitim merkezlerimizin üretimleri sayesinde temizlik malzemesi ve diğer malzemeler bakımından hiçbir sıkıntı yaşamadan rahatlıkla bu süreci yönetebiliriz. Okulun temiz belgesini, okullarımızın tamamına yakını almış durumda, bu bildiğiniz gibi bir dış denetimle gerçekleştiriliyor. Bir okulun temiz belgesi alabilmesi ancak dış denetimle oluyor. O yüzden bu belgeyi belirli bir prosedür kapsamında veriyoruz. 1 Mart'ta ilkokullarımız, özel eğitim okullarımız, 8 ve 12'nci sınıflarımız açılacak. Bu anlamda dünyada da aşılma yeni başlıyor. Birçok ülke okullarını açmaya başladı ama şu an dünyada hiçbir ülkede tüm ülkenin aşılandığı bir durum söz konusu değil" dedi.


Bakan Selçuk, koronavirüs aşısı oldu
Bakan Selçuk, koronavirüs aşısı oldu
Bakan Selçuk, koronavirüs aşısı oldu
Bakan Selçuk, koronavirüs aşısı oldu
Bakan Selçuk, koronavirüs aşısı oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaprak KOÇER

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