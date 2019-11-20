Bakan Selçuk, Konya'da il değerlendirme toplantısına katıldı
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Bakan Selçuk, Konya'da il değerlendirme toplantısına katıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Konya'da il değerlendirme toplantısına katıldı.

20.11.2019 15:57 | Son Güncelleme: 20.11.2019 16:01
Bakan Selçuk, Konya'da il değerlendirme toplantısına katıldı

Milli Eğitim Bakanı , 'da il değerlendirme toplantısına katıldı.


Çeşitli programlar için Konya'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Konya Valiliğinde il değerlendirme toplantısına katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı öncesi Bakan Selçuk, valilik şeref defterini imzaladı. - KONYA

Kaynak: İHA
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