Bakan Selçuk; "Kısmi çalışma modelleri sayesinde, gençlerimiz de iş hayatına daha hızlı girecek,... Bakan Selçuk; "Kısmi çalışma modelleri sayesinde, gençlerimiz de iş hayatına daha hızlı girecek, kadınlarımıza yönelik aile hayatında daha iyi uyum sağlayacağız; işsizlik oranlarını da düşüreceğiz.

Bakan Selçuk; "Kısmi çalışma modelleri sayesinde, gençlerimiz de iş hayatına daha hızlı girecek, kadınlarımıza yönelik aile hayatında daha iyi uyum sağlayacağız; işsizlik oranlarını da düşüreceğiz." - ANKARA Kaynak: İHA