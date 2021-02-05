Bakan Selçuk: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz

Bakan Selçuk: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruzAİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugün 1 milyon 320 bin kişiye, 2,1 milyar TL kısa çalışma ödeneği ödemesi yapılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugün 1 milyon 320 bin kişiye, 2,1 milyar TL kısa çalışma ödeneği ödemesi yapılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, ocak ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Bugün, 1 milyon 320 bin kişiye, 2,1 milyar TL kısa çalışma ödeneği ödemesi yapılacak. Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında, pandeminin başından bu yana ise toplam 3,8 milyon kişi için 27,6 milyar TL ödendi" dedi.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı