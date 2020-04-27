Bakan Selçuk: Kısa Çalışma Ödeneğine 291 bin 594 firma, 3 milyon 194 bin 610 çalışan başvuruda... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneğine 291 bin 594 firmanın 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuruda bulunduğu bilgisini paylaştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneğine 291 bin 594 firmanın 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuruda bulunduğu bilgisini paylaştı. Bakan Selçuk, Twitter hesabından, Kısa Çalışma Ödeneğine yapılan güncel başvuru sayısı ile ilgili açıklamada bulundu. Selçuk açıklamasında, "Kısa Çalışma Ödeneğine şu ana kadar 291 bin 594 firmamız, 3 milyon 194 bin 610 çalışanımız için başvuruda bulundu" ifadelerine yer verdi. Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA