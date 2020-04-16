Bakan Selçuk: Kısa Çalışma Ödeneği’nde süreci hızlandırıyoruz
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifiyle birlikte Kısa Çalışma Ödeneği'nde sürecin hızlandırılacağını duyurdu.
16.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:18
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifiyle birlikte Kısa Çalışma Ödeneği'nde sürecin hızlandırılacağını duyurdu.
Kaynak: Dunya.com