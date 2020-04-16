Bakan Selçuk: "Kısa Çalışma ödemelerinin hızlı bir şekilde yapılması için uygunluk tespitinin... Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kısa Çalışma ödemelerinin hızlı bir şekilde yapılması için uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeyecek" dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kısa Çalışma ödemelerinin hızlı bir şekilde yapılması için uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeyecek" dedi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kısa Çalışma ödemelerinin hızlı bir şekilde yapılması için uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeyecek. İşverenlerimizin beyanı doğrultusunda ödemeler gerçekleştirilecek" ifadelerine yer verdi. - ANKARA Kaynak: İHA