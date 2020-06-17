Bakan Selçuk: "Kıdem tazminatı düzenlemesi için yürürlük tarihini 2022 olarak hedefliyoruz" AA Editör Masası AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın sorusu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamaları ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

AA Editör Masası AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın sorusu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamaları ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (6) Kaynak: AA