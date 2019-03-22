Bakan Selçuk: Kaza Yapan Down Sendromlu Çocuklarımız İçin Ekiplerimiz Sahada (2)

'İŞVERENLERİMİZE 149 MİLYAR LİRALIK DESTEK SAĞLADIK'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Samsun'da mesleki eğitim ve kişisel beceri kursu öğrencileri ve usta öğreticilerin hazırladığı el işi ürünlerin yer aldığı sergiyi gezdi. Bakan Selçuk sergide öğrenci, öğretici ve kent sakinleriyle sohbet etti. Ardından Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşlılar ile bir araya gelen Bakan Selçuk daha sonra Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen 'İstihdam Seferberliği Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Bakan Selçuk'un yanı sıra Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Selçuk, uygulamaya konulan pek çok reformla ve teşvikle iş dünyasının yanında olduklarını gösterdiklerini belirterek, "Son olarak attığımız adımlarla da iş insanlarımızın finansmana erişimi kolaylaştırdık. Değer üreten, yerli ve milli üretimde atılım yapan bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz reformlarımızın sonuçlarının uluslararası göstergelere de yansıdığını da görmekteyiz. Dünya Bankası'nın iş yapma kolaylığı endeksi var. Burada kredi alma, işe başlama ve yatırımcıların korunması gibi birçok alt göstergede bütün dünyadaki ülkeleri kıyaslıyor. Biz burada hem prosedür sayıları hem süreleri hem de maliyeti gibi kıstaslar üzerinden son 15 yılda aldığı en iyi rekoru alarak 190 ülke içinde 43'üncü sıraya kadar yükseldik. Biz diyoruz ki her geçen gün Türkiye'de iş yapmak daha da kolaylaşıyor. İşverenlerimiz daha kolay bir iş ortamında, daha kolay bir çalışma ortamında iş yapma olasılığına kavuşuyor. 190 ülke arasında 43'üncü ülke olmak; geldiğimiz yer son 15 senenin en iyi rekoru" dedi.

Teşvik programlarını anlatan Bakan Selçuk, "Tüm bu teşviklerden yararlanan işletme ve çalışan sayımız da gün geçtikçe artıyor. Bakanlık olarak yeni teşvikimizle beraber toplamda 18 ayrı teşvik ve destek uygulamamız ile bugün 1,7 milyona yakın işverenimizin ve 11 milyondan fazla sigortalımızın yanındayız. Pirim teşviklerini hayata geçirdiğimiz 2004 yılından bu yana da biz işverenlerimize 149 milyar liralık bir destek sağladık. Bu da ekonomimizin ve Türkiye'mizin ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi aynı zamanda" diye konuştu.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da "Samsun iş dünyasına çağrıda bulunuyorum. Bu fırsatlardan, bu tarihi desteklerden faydalanın. İstihdam kampanyasına muhakkak katılın. Hedefimiz çok büyük ama biliyorsunuz insan ancak çalıştığını elde eder. Bize düşen de bu. Gayret bizden takdir Allah'tan. Zaten ilk gelen sinyaller de, biz bu işe hep beraber devlet- millet sahip çıktık, ilk gelen rakamlar da olumlu. İstihdamda pozitif ivmeyi başlattık. Devamı da gelecek inşallah. En az bir işsiz vatandaşımızı bir işe alarak işinizi geliştirin. Ekonominin büyümesine katkınız olsun. Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak kazanan siz olun. Bu topraklarda bereketi ve umudu biz hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA