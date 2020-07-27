Bakan Selçuk: Kamudaki işçilerimizin ilave tediyeleri bugün ödenecek
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Bakan Selçuk: Kamudaki işçilerimizin ilave tediyeleri bugün ödenecek

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kamuda istihdam edilen işçilere ödenecek ilave tediyelerin 3'üncüsü bugün hesaplara yatırılacak.

Bakan Selçuk: Kamudaki işçilerimizin ilave tediyeleri bugün ödenecek
27.07.2020 11:23 | Son Güncelleme: 27.07.2020 11:26

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kamuda istihdam edilen işçilere ödenecek ilave tediyelerin 3'üncüsü bugün hesaplara yatırılacak. Son ödeme ise 14 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek" dedi.

Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, "Kamuda istihdam edilen işçilere ödenecek ilave tediyelerin 3'üncüsü bugün hesaplara yatırılacak. Son ödeme ise 14 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Bakanlık olarak, her zaman olduğu gibi Türkiyemizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.Ödemelerin Kurban Bayramı öncesinde yapıldığına dikkat çeken Bakan Selçuk, tüm işçilerin bayramını tebrik etti. Kamuda istihdam edilen işçilere verilen ilave tediyeler, 26 günü kanundan kaynaklı, 26 günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla olmak üzere toplamda 52 gün olarak ödeniyor. Yılda 4 kez yapılan ödemelerin ilk ikisi 31 Ocak ve 22 Mayıs tarihlerinde hesaplara yatırılmıştı.

ANKARA, -


Kaynak: DHA

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