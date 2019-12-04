Bakan Selçuk: "Kamu Personeli Danışma Kurulu 19 Aralık'ta toplanacak"

04.12.2019 14:25 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:25

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK), 19 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında kamu görevlileri, sendika ve konfederasyonları ile kamu kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla yapılacak.

Kamu Personeli Danışma Kurulu, Bakan Selçuk başkanlığında 19 Aralık'ta toplanacak. Toplantıda kamu görevlileri, sendika ve konfederasyonları ile ilgili kurumların temsilcileri bir araya gelecek. Kamu Personeli Danışma Kurulu, kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonları ile kamu idareleri arasında sosyal diyaloğun geliştirilmesi, kamu personel mevzuatının ve kamu yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi, yönetimin daha iyi işleyen bir yapıya kavuşturulması için ortak çalışmalar yürütülmesi, kamu görevlilerinin yönetime katılımının sağlanması ve kamu yönetiminin karşılaştığı sorunlara çözümler geliştirilmesi amacıyla toplanacak.

Toplantı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK Konfederasyonu genel başkanları ile 11 hizmet kolunda yetkili bulunan sendikaların genel başkanların katılımı ile gerçekleşecek.

(İHA)

Kaynak: İHA