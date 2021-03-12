Bakan Selçuk: Kamu personel alımları tek bir sistemden gerçekleştirilecek
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Bakan Selçuk: Kamu personel alımları tek bir sistemden gerçekleştirilecek

12.03.2021 10:45 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:08
Bakan Selçuk: Kamu personel alımları tek bir sistemden gerçekleştirilecek

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elektronik Kamu İstihdamı Portalı (EKİP) ile kamu personeli alımlarını tek bir sistem üzerinden hızlı bir şekilde gerçekleştireceklerini duyurdu.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elektronik Kamu İstihdamı Portalı (EKİP) ile kamu personeli alımlarını tek bir sistem üzerinden hızlı bir şekilde gerçekleştireceklerini duyurdu. Selçuk, "Böylece kamuya yapılacak tüm personel alım ilanlarının tek adresten ve en güvenilir şekilde yapılmasını planlıyoruz" dedi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, EKİP projesi ile birlikte kamuda yeni bir dönemi başlatacaklarını belirterek, nitelikli personel istihdamını da böylece kolaylaştıracaklarını söyledi. Projenin kamu istihdamına katılımı artıracağını da kaydeden Selçuk, personel temini sürecinde en nitelikli kişiye, en kısa sürede ve en ekonomik yöntemlerle ulaşacaklarını bildirdi. Hali hazırda kamu personeli alım ilanlarının birçok platform üzerinden yayınlandığına dikkat çeken Bakan Selçuk, "EKİP 2021 Yılı Yatırım Programına alındı. Proje ile artık tüm kamu personeli alım ilanlarının internet sitesi üzerinden yayımlanmasını sağlayacağız. Hem adaylar hem de kurumlar için daha efektif bir hizmet sunacağız. Böylece kamuya yapılacak tüm personel alım ilanlarının tek adresten ve en güvenilir şekilde yapılmasını planlıyoruz" dedi.

'E-DEVLET İLE ENTEGRASYONU SAĞLANACAK'

EKİP'i e-devlet ile entegre edeceklerini belirten Bakan Selçuk, "Özellikle kamu personeli adayları istihdama ilişkin bilgilere ve birçok çevrimiçi işleme 7/24 ulaşabilecek. Daha düşük maliyetli ve daha hızlı personel alımı süreci de başlayacak. Fiziki evrak üzerinden görülen birçok işlem sanal ortama aktarılacak. Dolayısıyla iş yükünü önemli oranda azaltacağız. Projemiz ayrıca kamu personel planlama işlemlerine de katkı sağlayacak. Kamu personel alımlarında teknolojik gelişmelerden maksimum düzeyde istifade ediyoruz. Personel alımlarını daha disiplinli, anlaşılır ve daha erişilebilir hale getireceğiz. Bu projemiz, vatandaş odaklı hizmet anlayışımızdan hareketle tek bir merkezden kamuoyuna açık bir şekilde hizmet vereceğinden açık ve şeffaf devlet anlayışımıza da katkı sağlamasını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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