HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Bakan Selçuk: Kamu işçilerimizin ilave tediyelerini yatırıyoruz

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bayram öncesi bugün hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk: Kamu işçilerimizin ilave tediyelerini yatırıyoruz
22.05.2020 10:18 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:18

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bayram öncesi bugün hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamasında, ilave tediyelerin 56 günlük olduğunu ve yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödendiğini anımsatarak, 26 günlük zorunlu ödemede ilk taksitin 31 Ocak'ta yatırıldığını, ikinci taksitin de bugün ödeneceğini kaydetti. 6772 sayılı kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, 2017 yılında taşerondan kadroya geçen işçilerin de dahil edildiği bilgisini paylaşan Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiye'mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.Bakan Selçuk, ödemelerin bayram öncesinde yapıldığına dikkat çekerek, tüm işçilerin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor Ekonomi
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında Ekonomi
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Ekonomi
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Ekonomi
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı Ekonomi
Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı
Altının kilogramı 380 bin 300 liraya geriledi Ekonomi
Altının kilogramı 380 bin 300 liraya geriledi
Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek
Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek
Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak
Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak
Alternatif Bank, yüzde 0,96'dan başlayan oranlarla bayram kredisi verecek
Alternatif Bank, yüzde 0,96'dan başlayan oranlarla bayram kredisi verecek
ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacak
Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin...
Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi
Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi
ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi
ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi
Güne yükselişle başlayan dolar 6,80'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,80'den işlem görüyor
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Güne düşüşle başlayan gram altın 376,5 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 376,5 liradan işlem görüyor
Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren 9 bankanın kredi notu görünümünü negatife düşürdü
Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren 9 bankanın kredi notu görünümünü negatife düşürdü
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direkt müşteri temsilcisine bağlanacak
60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direkt müşteri temsilcisine bağlanacak
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek
Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı
Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı
İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı
İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Ahmet Davutoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Hazal Kaya Onur Saylak Şahan Gökbakar
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Hikmet Karaman Kenan Sofuoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Karar Bayram Antalya
Şu an buradasınız: Bakan Selçuk: Kamu işçilerimizin ilave tediyelerini yatırıyoruz - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 10:21:45. #1.14#
title