Bakan Selçuk: Kamu işçilerimizin ilave tediyelerini yatırıyoruz Bakan Selçuk: Kamu işçilerimizin ilave tediyelerini hesaplarına yatırıyoruzAİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bayram öncesi bugün hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk: Kamu işçilerimizin ilave tediyelerini hesaplarına yatırıyoruz

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bayram öncesi bugün hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamasında, ilave tediyelerin 56 günlük olduğunu ve yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödendiğini anımsatarak, 26 günlük zorunlu ödemede ilk taksitin 31 Ocak'ta yatırıldığını, ikinci taksitin de bugün ödeneceğini kaydetti. 6772 sayılı kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, 2017 yılında taşerondan kadroya geçen işçilerin de dahil edildiği bilgisini paylaşan Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiye'mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Selçuk, ödemelerin bayram öncesinde yapıldığına dikkat çekerek, tüm işçilerin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

ANKARA,

Kaynak: DHA