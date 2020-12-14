Bakan Selçuk: Kamu işçilerimizin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak

Bakan Selçuk: Kamu işçilerimizin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ilave tediyelerin 52 günlük olduğunu ve yılda 2 kez yayınlanıp, 2'şer taksitte ödendiğini belirtti. Kamu işçilerinin 13 günlük bu yılın son ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını bildiren Selçuk, devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, 2017'de taşerondan kadroya geçen işçilerin de dahil olduğunu anımsattı. Bakan Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiyemiz için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.Öte yandan kamu işçilerine verilen ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti 31 Ocak'ta, ikinci taksit ise 22 Mayıs'ta ödenmişti. Kamuda istihdam edilen işçilere ödenen ilave tediyelerin 3'üncüsü 27 Temmuz'da hesaplara yatırılmıştı.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı