Bakan Selçuk: "Kamu görevlileri Hakem Kurulu sürece başlamıştır"

21.08.2019 18:30

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Gelinen noktada müzakereler, uzlaşmazlıkla sonuçlanmış ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu sürece bugünden itibaren resmen başlamıştır" dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 ve 2021 yılları için memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranlarını belirleme amacıyla gerçekleştirilen "5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerine" ilişkin basın açıklaması düzenledi. Bakan Selçuk, 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin 1 Ağustos tarihinde başladığını belirterek, "Daha önce yapılan tüm toplu sözleşmelerinde olduğu gibi sürecin ilk toplantısında bu toplu sözleşmenin takvimi de taraflarla mutabık kalınarak kamuoyu ile paylaşıldı. 4688 sayılı yasa her bir süreçte atılacak adımların takvimini de açıkça belirtiyor. Bu kapsamda kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında takvimin belirlenmesi, komisyon çalışmaları, komisyon raporlarının değerlendirilmesi ve resmi tekliflerin iletildiği 4 toplantı yaptık" diye konuştu. 16 Ağustos'ta hükümetin adına kamu işveren heyeti olarak ilk tekliflerini 2020 için 3,5+3, 2021 içinse 3+2,5 şeklinde ilettiklerini aktaran Selçuk, "Bu teklifimizde daha sonra 2020'nin birinci 6 ayı için yüzde 4+enflasyon farkı, ikinci 6 ayı için yüzde 4+enflasyon farkı, 2021'in birinci 6 ayı için yüzde 3+enflasyon farkı, ikinci 6 ayı için yüzde 3+enflasyon farkı olarak yükselttik. Verdiğimiz zam oranları, enflasyon altında kalırsa enflasyonun farkının ödeneceğini de belirttik. Merkez Bankası tarafından 2020 için beklenen enflasyon yüzde 8,2 ve 2021 yılı beklentisi de yüzde 5,4 olarak açıklanmıştı. Kamu personeline ilişkin harcamaların bütçede artan payına rağmen iktidarlarımız boyunca kamu çalışanlarına ve emeklilerine enflasyonu göz önünde bulundurarak maaş artışları yaptık ve enflasyona ezdirmeme geleneğimizi her daim müzakereler süresince de yürüttük" şeklinde konuştu. Müzakereler devam ederken, kamu görevlileri sendikaları heyetinin taleplerini daha da yükselterek ortak bir noktada buluşma ihtimalini zayıflattığını ifade eden Selçuk, "Müzakereler sürecin ilk gününde ve ilk takvimde açıklandığı gibi 20 Ağustos'ta sonuçlanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği yetki çerçevesinde başkanlığını yürüttüğüm kamu işveren heyeti toplu sözleşme müzakerelerini başından sonuna kadar büyük bir özveriyle ve hassasiyetle yürüttü. Sürecin tamamında kamu çalışanlarımızın ve emeklilerimizin mali ve sosyal haklarını koruyan bir tavırla yaklaştık ve masada uzlaşıyı sağlamak temel hedefimiz oldu. Kamu görevlileri sendikaları heyetinin 800'ü aşkın talebi, kamu personel sisteminin temel prensipleri ve bu taleplerle ilgili bakanlıkların, kurum ve kuruluşların değerlendirmeleri de dikkate alınarak tüm detaylarıyla müzakere edildi. Ben de müzakere masasını ekranlarda çağrıda bulunarak değil, masanın başında dinledim" ifadelerini kullandı. 82 milyonun sosyal refahı ve yatırım, üretim, Ar-Ge, istihdam gibi alanlara da pay aktarılması gerçeğinin dikkate alınarak harcama bileşenleri üzerinde adil bir yaklaşım sergilediklerinin altını çizen Selçuk, uzlaşmazlık olması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun devreye girdiğini kaydetti. Bu tarihten sonra kanunun taraflara Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurmaları için 3 iş günü süre tanıdığını söyleyen Selçuk, "Gelinen noktada müzakereler, uzlaşmazlıkla sonuçlanmış ve Kamu görevlileri Hakem Kurulu sürece bugünden itibaren resmen başlamıştır. Uzlaşmazlık durumu her sözleşme gibi bu sözleşmenin de doğal sonuçlarından biri ve bu anlamda kamu görevlileri ve emeklilerinin daha önceki dönemlerdeki toplu sözleşmelerde edindikleri kazanımların da aynen korunacağını vurgulamak isterim. Dolayısıyla bir hak kaybı da gerçekleşmiş olmayacak. Hakem kurulunun alacağı karar, toplu sözleşme masasının tüm tarafları için nihai ve bağlayıcı olacaktır" diye konuştu.

(Neşra Durmaz/İHA)

