Bakan Selçuk: 'Kadına Yönelik Şiddet Veri Paylaşım Protokolü' imzalandı"
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Zehra Zümrüt Selçuk, Selçuk, Güncel

Bakan Selçuk: 'Kadına Yönelik Şiddet Veri Paylaşım Protokolü' imzalandı"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ile kadına yönelik şiddet ve 6284 sayılı Kanun'a ilişkin tutulan verilerin paylaşımına yönelik veri paylaşım protokolü imzalandığını açıkladı.

21.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 21.04.2020 10:50
Bakan Selçuk: 'Kadına Yönelik Şiddet Veri Paylaşım Protokolü' imzalandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ile kadına yönelik şiddet ve 6284 sayılı Kanun'a ilişkin tutulan verilerin paylaşımına yönelik veri paylaşım protokolü imzalandığını açıkladı.

Bekan Selçuk yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız bilgi teknolojilerinden maksimum fayda sağlayacak yöntemlerle kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarına kesintisiz devam ediyor. Kadına yönelik şiddetle mücadelede ortak veri tabanı çalışmalarını sürdürüyoruz" dedi.

Protokolün 25 Kasım 2019'da yürürlüğe giren Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nda yer alan faaliyetler kapsamında imzalandığını kaydeden Selçuk, "Protokol ile 6284 Sayılı Kanun kapsamında Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formu ve 6284 sayılı Kanun kapsamında verilen tedbir kararlarına ilişkin veriler İl Müdürlüklerimiz ve ŞÖNİM'ler ile anlık olarak paylaşılacak" ifadesini kullandı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, protokolün imzalanması ile birlikte jandarma bölgelerinde başvuruda bulunan mağdurlara ulaşma süresini kısaltmayı ve korumanın etkinliğini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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