Bakan Selçuk, kadın konukevleri ile ilgili verileri paylaştı
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Bakan Selçuk, kadın konukevleri ile ilgili verileri paylaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 81 ilde bulunan kadın konukevleri ile ilgili verileri paylaştı.

Bakan Selçuk, kadın konukevleri ile ilgili verileri paylaştı
04.08.2020 19:47 | Son Güncelleme: 04.08.2020 20:07

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 81 ilde bulunan kadın konukevleri ile ilgili verileri paylaştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından kadın konukevlerine ilişkin verileri paylaştı. Bakan Selçuk, 81 ilde Bakanlığa bağlı 110 kadın konukevinde 2 bin 717 kapasite, toplamda 145 konukevinde 3 bin kapasite ile hizmet verildiğini aktardı. Ayrıca Bakan Selçuk, yaptığı paylaşımda, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede koruyucu önleyici hizmetlerimiz kapsamında 81 ilimizde hizmet veren 145 kadın konukevi ile kadınlarımızın yanındayız" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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