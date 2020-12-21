Bakan Selçuk, İzmir'de kurulan konteyner kenti ziyaret etti
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Bakan Selçuk, İzmir'de kurulan konteyner kenti ziyaret etti

21.12.2020 20:31 | Son Güncelleme: 21.12.2020 20:35
Bakan Selçuk, İzmir'de kurulan konteyner kenti ziyaret etti

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir'de yaşanan deprem sonrası kurulan konteyner kentleri ziyaret etti.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir'de yaşanan deprem sonrası kurulan konteyner kentleri ziyaret etti.

Bakan Selçuk, ziyaret sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İzmir depremi sonrası kurulan konteyner kenti ziyaret ettik. Depremin yaralarını sarmak için tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız. İlk günden itibaren uzman ekiplerimizle psikososyal destek hizmeti sağlıyor, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız (SYDV) aracılığıyla acil ihtiyaçları karşılıyoruz" ifadelerini kaydetti.


Bakan Selçuk, İzmir'de kurulan konteyner kenti ziyaret etti
Bakan Selçuk, İzmir'de kurulan konteyner kenti ziyaret etti
Bakan Selçuk, İzmir'de kurulan konteyner kenti ziyaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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