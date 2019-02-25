Bakan Selçuk: "İşverenlerimizin Nisan Ayı Sonuna Kadar Sağlayacağı Her İlave İstihdam İçin 3 Ay...

-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "2019 İstihdam Seferberliği" tanıtım toplantısına katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İşverenlerimizin nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücreti de devlet olarak biz karşılayacağız. İzleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA