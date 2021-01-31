Bakan Selçuk:  İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini 5 Şubat'ta yapıyoruz
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Bakan Selçuk:  İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini 5 Şubat'ta yapıyoruz

31.01.2021 11:02 | Son Güncelleme: 31.01.2021 11:07
Bakan Selçuk:  İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini 5 Şubat'ta yapıyoruz

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Şubat'ta yapılacağını açıkladı.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Şubat'ta yapılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat'ta hesaplara yatırıyoruz" dedi. Selçuk, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlattı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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