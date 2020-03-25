Bakan Selçuk: İşletmeler ve çalışanlarımız için belirsizlikleri kaldırmayı amaçlıyoruz AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartlarının kolaylaştırıldığını belirterek, "İşletmelerin ve çalışanların bu süreçte karşı karşıya kalabilecekleri belirsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz" dedi.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartlarının kolaylaştırıldığını belirterek, "İşletmelerin ve çalışanların bu süreçte karşı karşıya kalabilecekleri belirsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa değişikliği ile Kısa Çalışma Ödeneği şartlarının kolaylaştırıldığını bildirdi. Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının elektronik ortamda gerçekleştirildiğini anımsatan Bakan Selçuk, "Kısa çalışma ödeneğinden; kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olup, son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olanlar yararlanabiliyordu. Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan düzenlemeyle uygulama şartlarını kolaylaştırdık. Bu kapsamda kısa çalışma uygulamamızdan yararlanmak isteyenler için; 600 gün şartını 450 güne, 120 gün şartını da 60 güne düşürdük. İşverenlerimiz için mevcut istihdamı koruma şartı da getirdik. Yeni koronavirüsün ekonomimiz ve istihdam piyasaları üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek için etkin bir şekilde kullanılacağına inandığımız bu imkanı hemen uygulamaya koyarak, işletmelerin ve çalışanların bu süreçte karşı karşıya kalabilecekleri belirsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz" dedi.

'7 MİLYAR LİRAYA YAKIN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VERECEĞİZ'Bakan Selçuk ayrıca, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle, 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceklerini belirterek, "İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Asgari ücret görüşmelerinde, asgari ücret desteğimizi 75 lira olarak açıklamıştık. Asgari ücret desteği, hem işçimiz hem de işverenimiz için önemli bir destek" ifadelerini kullandı.'NE ÜCRET KAYBI NE DE İŞGÜCÜ KAYBI OLACAK'Telafi çalışma süresinin 2 aydan 4 aya çıkarıldığını kaydeden Bakan Selçuk, "Bu zaman zarfında işçimiz dış etkenler sebebiyle çalışmasını devam ettirememiş ise daha sonraki 4 ay boyunca bunu telafi edebilecek. Böylelikle ne ücret kaybı yaşanacak, ne de işgücü kaybı olacak" diye konuştu.

Bakan Selçuk ayrıca, en düşük emekli aylığının bin 500 liraya yükseldiğini, emeklilere Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenecek bin lira ikramiyenin nisan ayında verileceğini hatırlattı. Bakan Selçuk, yeni düzenlemelerin çalışanlara, işverenlere ve emekliler hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: DHA