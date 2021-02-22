Bakan Selçuk: İŞKUR Kampüs, 166 üniversitede hizmet veriyor
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Bakan Selçuk: İŞKUR Kampüs, 166 üniversitede hizmet veriyor

22.02.2021 12:48 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:58
Bakan Selçuk: İŞKUR Kampüs, 166 üniversitede hizmet veriyor

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 81 ildeki 166 üniversitede faaliyet gösteren 'İŞKUR Kampüs'ün, üniversite öğrencileriyle daha yakın temas kurarak iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verdiğini ifade etti.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 81 ildeki 166 üniversitede faaliyet gösteren 'İŞKUR Kampüs'ün, üniversite öğrencileriyle daha yakın temas kurarak iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verdiğini ifade etti.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 2013 yılından beri üniversite öğrencilerine hizmet veren üniversite irtibat noktalarının, 'İŞKUR Kampüs' adıyla yeniden yapılandırılarak 81 ilde 166 üniversitede hizmet verdiğini kaydetti. Selçuk, "Öğrencilerin iş gücü piyasasına hazırlanabilmeleri için işveren görüşmeleri, iş arama yöntemleri, iş gücü piyasasının tanınması, doğru ve etkili özgeçmiş hazırlanması gibi konularda bireysel görüşmeler ve grup görüşmeleri şeklinde iş ve meslek danışmanlığı sunuyoruz" dedi.

'ÜNİVERSİTELERLE ORTAK ÇALIŞILACAK'Üniversite Kariyer Merkezi temsilcileriyle ortak bir çalışma içine girileceğini bildiren Selçuk, "Fakülte yönetimleriyle periyodik görüşmeler yapılması, pandeminin seyrini de göz önünde bulundurarak online grup görüşmeleri yapılması, akademisyenlerle yapılan planlar doğrultusunda devam eden online derslerde İŞKUR hizmetleriyle ilgili 20-25 dakikalık sınıf görüşmeleri gerçekleştirilmesini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk ayrıca 'İŞKUR Kampüs'lerde öğrencilere iş kulübü hizmeti aracılığıyla kariyer hedefi oluşturma, iş arama kanalları, özgeçmiş hazırlama, beden dili, mülakat teknikleri, işveren beklentileri gibi konularda hem teorik hem uygulamalı eğitimler verilmesini sağlayacaklarını kaydetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Boztepe

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