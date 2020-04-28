Bakan Selçuk: "İşçi, işveren ve memur konfederasyonlarımız ile beraber süreci değerlendirdik"
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Bakan Selçuk: "İşçi, işveren ve memur konfederasyonlarımız ile beraber süreci değerlendirdik"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işçi, işveren ve memur konfederasyonlarının genel başkan ve temsilcileriyle video konferans yöntemiyle görüştü.

Bakan Selçuk:
28.04.2020 22:35 | Son Güncelleme: 28.04.2020 22:44

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işçi, işveren ve memur konfederasyonlarının genel başkan ve temsilcileriyle video konferans yöntemiyle görüştü.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal Korumaya dair aldığımız tedbirlerle salgın sürecinde çalışanlarımızı ve istihdamı korumak temel hedefimiz. İşçi, işveren ve memur konfederasyonlarımız ile beraber süreci değerlendirdik" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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